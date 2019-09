OL : Lyon déçoit, Genesio et Sylvinho n'y sont pour rien

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais s’est fait rattraper sur le gong par Amiens au Stade de la Licorne (2-2). Le match nul ne fait évidemment pas les affaires des Gones, lesquels n’ont plus gagné depuis trois matchs en Ligue 1. La faute à des joueurs irréguliers et dont l’état d’esprit n’est pas toujours optimal selon Bernard Lions, qui a indiqué sur La Chaîne L’Equipe que Bruno Genesio et Sylvinho, l’ancien et l’actuel coach de l’OL, n’étaient pas les principaux responsables des maux de l’équipe.

« Et si finalement tout n’était pas la faute de cet « incompétent » de Bruno Genesio. On s’aperçoit que les maux de l’OL sont les mêmes. Les joueurs sont presque les même que la saison dernière à quelques exceptions près. Sylvinho ne peut pas changer la mentalité de cette équipe avec une baguette magique. C’est pareil pour Juninho. Je pense que, malheureusement pour les Lyonnais, on va repartir sur le même tempo que la saison dernière » a pesté le journaliste, qui ne comprend pas comment cette équipe peut tourner ainsi au ralenti, peu importe l’entraîneur. Assurément, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités à l’Olympique Lyonnais. Cela devient urgent…