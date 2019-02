OL : Lyon dauphin du PSG, c'est écrit d'avance et il le regrette

Dans : OL, LOSC, PSG, Ligue 1.

Tombeur du Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a assurément lancé un message à ses concurrents. En premier lieu au LOSC, actuellement deuxième, une place que convoite l’OL. Devant la presse, l’entraîneur nordiste Christophe Galtier a d’ailleurs salué la performance de l’équipe qu’il considère comme la deuxième plus complète du championnat. Le coach des Dogues ne se fait d’ailleurs guère d’illusions, et a bien conscience qu’il est fort probable que Lyon termine dauphin du PSG en fin de saison.

« Je ne suis pas surpris que Lyon soit la première équipe à faire tomber le PSG en championnat. Évidemment que j’aurais souhaité un autre résultat. Impressionné ? Non. Cette saison, Paris a souffert deux fois en championnat, c’était face à Lyon, que ce soit à l’aller avec un score très sévère pour l’OL. Les deux confrontations entre les deux équipes ont montré que Lyon est très proche du PSG. Ça ne change pas la donne pour nous. J’ai toujours dit que Lyon était la deuxième meilleure équipe du championnat. Ils ont de fortes chances de terminer deuxièmes. Ça ne fait pas deux-trois ans, mais 25 ans que c’est comme ça. Après, nous on ne va pas se laisser faire. À nous de faire notre parcours. Je suis attentif aux résultats des autres équipes. Je ne suis vraiment pas surpris par la performance de Lyon. Je dois dire que j’ai envoyé ce matin un message à Bruno Genesio pour le féliciter et je lui ai dit qu’il était un peu emmerdant parce qu’il ne lâche jamais rien (rires) » a confié Christophe Galtier, bien conscient que l’Olympique Lyonnais a les moyens de terminer devant le LOSC. Surtout si l’équipe de Bruno Genesio parvient à gagner en régularité…