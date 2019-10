OL : Lyon confronté à une double attaque pour Dembélé !

Dans : OL, Premier League, Mercato, Ligue 1.

Titularisé par Rudi Garcia lors du match nul de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium face à Dijon, Moussa Dembélé traverse une période moins faste actuellement. En grande réussite lors du début de saison, l’international espoirs français est, à l’image de l’ensemble de l’équipe, en panne de confiance. Néanmoins, il reste un buteur redoutable et ce n’est pas aux scouts britanniques qu’on va l’apprendre. Et pour cause, l’ancien joueur du Celtic Glasgow a gardé une cote d’enfer Outre-Manche.

On le sait depuis plusieurs semaines, Manchester United rêve de s’offrir le buteur de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal. Et bien selon les informations obtenues par le Guardian, les Red Devils ne sont plus seuls sur le coup. En effet, le média affirme en ce début de semaine que le club rhodanien pourrait également être attaqué par Everton dans ce dossier. Les Toffees ont pourtant recruté le jeune prodige italien Moise Kean cet été, mais l’ancien de la Juventus Turin ne parvient pas à s’adapter totalement à la Premier League, d’où cet intérêt très concret pour Moussa Dembélé. Reste que la réponse de Jean-Michel Aulas devrait être la même que celle adressée à Manchester United : le Français n’est pas à vendre, encore moins au vu de la crise XXL traversée par l’OL en ce début de saison…