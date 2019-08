OL : Lyon chute, Favard sort la cisaille et découpe 5 Lyonnais !

Dans : OL, Ligue 1.

Après deux victoires face à Monaco puis Angers, l’Olympique Lyonnais a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de Montpellier, mardi soir lors de la troisième journée (1-0). Assurément, les hommes de Sylvinho n’ont pas montré le même état d’esprit que lors des précédentes rencontres et Montpellier, habitué à jouer les premiers rôles ces dernières années, ne s’est pas fait prier pour en profiter. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Gilles Favard a en partie accusé l’entraîneur Sylvinho d’être le responsable n°1 de cette défaite. Mais le Spectre ne s’est pas arrêté au coach de l’OL, en passant également un savon aux ailiers Traoré et Depay ainsi qu’à Aouar et à Andersen.

« Lyon est-il retombé dans ses travers ? Moi, je vais aller sur un autre terrain. Quand tu viens à Montpellier, à La Mosson, dans un 4-3-3, tu ne peux que perdre. Sylvinho va apprendre que la L1 française, ce n’est pas si facile que cela. Et quand vous jouez contre le 3-5-2 de Montpellier, on ne peut pas jouer dans cette configuration car Der Zakarian joue avec deux excentrés qui vont très vite (Souquet et Oyongo) et en face, Sylvinho n’a pas le matériel pour les suivre. Traoré au bout de 20min, il oublie qu’il a un mec à prendre et Depay ne défend pas 1mm. De plus, un joueur comme Aouar prend un peu l’eau. En défense, Koné est bien gentil mais... (il coupe). Andersen est un joueur qui fait beaucoup d’erreur, ça fait beaucoup » a lâché le chroniqueur de l’Equipe du Soir, pas tendre avec l’ensemble des Lyonnais après cette défaite dans l’Hérault.