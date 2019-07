OL : Lyon chaud bouillant sur ce défenseur à 20 ME !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Tout proche de boucler la venue de Joachim Andersen en provenance de la Sampdoria de Gênes, l’Olympique Lyonnais va également accueillir dans les prochains jours le défenseur Youssouf Koné, qui disputait jusqu’à lundi la CAN avec le Mali. Le défenseur gauche du LOSC sera le remplaçant de Ferland Mendy dans la capitale des Gaules, comme le président Jean-Michel Aulas l’a confirmé lors de la conférence de presse de présentation de Thiago Mendes. Mais le Malien est également capable de jouer en défense centrale et cela pourrait donner des idées au tandem Sylvinho-Juninho.

En effet, un départ de Marcelo, souhaité en interne, pourrait être compensé par la venue… d’un latéral gauche. Et selon le site FC Inter News, l’Olympique Lyonnais est toujours très intéressé par le transfert de Dalbert, lequel ne devrait pas faire de vieux os en Italie. Seulement, le club nerazzurri n’a pas l’intention de brader l’ancien Niçois et c’est une somme de près de 20 ME qui est réclamée à l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Rien d’effrayant pour Lyon, club à la surface financière désormais très importante, qui pourrait donc passer à l’action. A condition évidemment que Marcelo libère une place en défense… et une place d’extracommunautaire.