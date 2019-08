OL : Lyon champion de France, il y croit à 200 %

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Cette saison plus que jamais, l’Olympique Lyonnais semble armé pour concurrencer le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Avec déjà deux victoires en deux matchs, le club rhodanien s’est en tout cas donné les moyens de rêver d’un duel face aux Parisiens pour le titre de champion de France. Il est encore trop tôt pour s’enflammer mais du côté de certains observateurs, on estime d’ores et déjà que l’OL peut titiller le PSG, à l’image d’un Bertrand Latour intimement persuadé que l’écurie de Jean-Michel Aulas est tout-à-fait capable de créer la sensation.

« Je pense que ce match entre l’OL et le PSG peut avoir lieu. Lyon n’aura pas trop de difficultés à faire mieux que la saison dernière, où il y avait 19 points d’écart avec le PSG, qui avait terminé en roue libre. Sur la valeur des deux équipes, il peut y avoir match. Parce qu’il n’y a jamais que six points dans les confrontations directes. Il y a peut-être moins de profondeur de banc à Lyon qu’à Paris, mais ils sont quand même bien outillés à l’OL, avec des Traoré, Terrier, Cornet sur le banc… Lyon est un peu devant en ce moment. Il va donc y avoir match entre ces deux équipes. Et c’est bien normal, ça arrive dans tous les championnats européens » a indiqué le chroniqueur de l’Equipe du Soir. Reste que pour parvenir à titiller Paris, Lyon devra impérativement gommer son principal point faible des années précédentes, à savoir son manque de régularité.