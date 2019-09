OL : Lyon c’était mieux avant, Domenech pleure Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a affiché un visage très peu séduisant face au Paris Saint-Germain avec une défaite 1-0 et un jeu ultra-défensif. Le contraste était saisissant avec le jeu déployé par les Gones lors des précédentes affiches au Groupama Stadium contre le champion de France. La saison dernière par exemple, l’équipe de Bruno Genesio, pleine de panache, l’avait emporté. Que ce temps paraît loin pour Raymond Domenech, totalement dégoûté du jeu proposé par Sylvinho depuis sa prise de fonctions et particulièrement dimanche contre Paris. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France n’a pas mâché ses mots.

« Le problème de Lyon, c’est qu’il n’y a plus du tout de jeu depuis l’arrivée de Sylvinho. On cherche, mais il ne se passe rien quand ils ont le ballon. Ils ont eu une embellie sur deux matchs contre un Monaco que tout le monde arrive à battre et contre Angers où Butelle était malade. Ils ont repris un niveau où il n’y a plus aucune consistance, il n’y a plus rien. Sylvinho veut plus de cohérence défensive, être plus rigoureux, etc. Mais en vérité, à vouloir être rigoureux, ils ne jouent plus et en plus ils encaissent des buts. Du coup, il n’y a plus les moments de folie qui faisaient que l’on pouvait aimer Lyon car tout pouvait arriver. Il y avait des moments extraordinaires la saison dernière. Maintenant, Lyon est d’une platitude… c’est devenu une équipe banale ! » a critiqué Raymond Domenech, très peu patient avec Sylvinho et qui pleure déjà le départ de Bruno Genesio.