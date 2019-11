OL : Lyon c'est beau, Pierre Ménès adore cet OL là !

Dans : OL.

La victoire arrachée par l'Olympique Lyonnais samedi soir à Toulouse est accueillie à sa juste valeur par un Pierre Ménès qui voit déjà du mieux dans l'OL version Rudi Garcia.

N’en déplaisent aux grincheux, l’Olympique Lyonnais sauce Rudi Garcia a repris du poil de la bête. En dehors du bilan purement arithmétique, sept points pris en trois matchs, l’OL a affiché des qualités que l’on ne lui connaissait plus face à Toulouse. Pour Pierre Ménès, même si tout n’a pas été parfait pour le club de Jean-Michel Aulas, il est évident que Lyon respire nettement mieux et a retrouvé la hargne offensive qui lui faisait défaut.

Pour le consultant de Canal+, l’Olympique Lyonnais fait de nouveau plaisir à voir. « Lyon l’a emporté au bout du bout des arrêts de jeu et au caractère à Toulouse (…) On ne peut pas dire qu’on ait retrouvé une qualité de jeu phénoménale à Lyon, mais en revanche cette équipe a retrouvé du caractère et son ADN. Celui d’une équipe qui prend des buts mais en marque un de plus que son adversaire. Celui d’une équipe séduisante, agréable à regarder. Et qui signe donc une deuxième victoire consécutive et un joli rapproché au classement », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès. Un résultat que Rudi Garcia et ses joueurs devront confirmer dans une semaine au Vélodrome face à Marseille dans un contexte autrement plus bouillant qu'à Toulouse.