OL : Lyon bientôt sur le toit de l'Europe, c'est écrit annonce Aulas

Dans : OL, Coupe d'Europe.

C’est le grand rêve et le grand défi de Jean-Michel Aulas pour les mois et les années à venir. Le président de l’Olympique Lyonnais rêve de remporter une Coupe d’Europe et il a bâti son projet sur le long terme autour de cet objectif. Dans un long entretien dans les colonnes de L’Equipe, le dirigeant rhodanien explique comment va s’effectuer le retour au sommet de l’OL, comme ce fut le cas au début des années 2000. Et cela débouchera forcément sur un succès européen.

« On est aujourd’hui en avance. À un moment, on n’a pas eu les moyens d’acheter des joueurs confirmés de très haut niveau. On aurait peut-être pu le faire cette fois, mais ce n’est pas l’ADN de l’OL. Nous avons pris des jeunes parmi les meilleurs de France. Martin Terrier, Oumar Solet, Léo Dubois arrivent… On prépare un OL qui va arriver au moment où l’UEFA via son nouveau président aura fini sa restructuration. Le foot européen va être régulé sur la base des académies, des infrastructures et on sera alors dans les meilleurs. Aucun club français n’a évolué vingt et un ans de rang en Europe. On est le recordman du nombre de matches. Ce n’est pas rien. Et ça donne une certaine légitimité, non ? Paris a été mis sous contrôle de l’UEFA, Marseille va l’être et Monaco l’a été. Ce qui arrive à l’UEFA, c’est ce que j’ai vu arriver au début des années 2000. Personne ne voyait Lyon aussi haut à cette époque alors que je travaillais depuis 1987, dès la Ligue 2, à ce qui allait se passer plus tard. Et on va arriver en haut de nouveau car nous faisons les bons choix au bon moment. Tout le monde à Lyon est prêt à gagner une Coupe d’Europe. Certains sourient mais j’ai la durée pour moi… À un moment, l’expérience de l’institution va être aussi un point très fort », a souligné Jean-Michel Aulas, persuadé que son club, grâce à son grand stade et son centre de formation performant, est sur les bons rails pour retrouver les sommets.