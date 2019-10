OL : Lyon adore Mathieu Valbuena, il en est fier !

Dans : OL, Ligue 1, OM.

A 35 ans, Mathieu Valbuena réalise un excellent début de saison à l’Olympiakos. Malgré son âge, l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France retrouve un niveau très intéressant, qui pourrait presque rendre jaloux ses anciens clubs de Ligue 1 : Marseille et Lyon. Dans les colonnes de L’Equipe, « Petit Vélo » comme il était amicalement surnommé dans la cité phocéenne, s’est d’ailleurs exprimé sur son passage du Dynamo Moscou à Lyon. Un transfert qui avait rendu fous de rage les supporters de l’OM, lesquels s’étaient sentis trahis par un joueur qu’ils ont longtemps adoré. Et le peu que l’on puisse dire, c’est que Mathieu Valbuena savoure pleinement d’avoir réussi à l’OL, là où il n’était pas forcément le bienvenu.

« Si Lyon était une erreur ? C'est vrai que le contexte n'était pas vraiment favorable (sourire). Au bout de quelques semaines, l'affaire est sortie. J'ai vécu six mois à l'hôtel, à chaque fois que je rentrais il y avait des caméras qui me suivaient presque jusqu'à la réception. J'étais dans un engrenage : les blessures, les résultats qui n'étaient pas terribles, les sifflets de mon propre public, l'affaire, etc. Ce que je retiens de tout ça, c'est que, d'un tourbillon, j'ai réussi à renverser la situation. Rejoindre Lyon, ça a été très mal pris à Marseille, c'est vrai. Mais après une très belle saison au Dynamo Moscou, le club a eu de gros problèmes financiers et ne pouvait plus me garder. C'était en août. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Me retrouver sans club ? Si vous travaillez chez Coca-Cola, que l'entreprise fait faillite, que son concurrent, Pepsi vient vous chercher à de bonnes conditions. Que faites-vous ? Il faut être sérieux » a commenté Mathieu Valbuena, qui n’a visiblement aucun regret sur sa carrière…