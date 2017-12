OL : Lyon abdique face au PSG, mais seulement cette année

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Cela ne rigole pas cette saison dans le haut du tableau de Ligue 1, puisqu'avec 41 points l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco sont deuxièmes et déjà relégués à neuf longueurs du Paris Saint-Germain et semblent déjà dans l'incapacité à refaire leur retard sur l'ogre PSG. Cette saison, le club de la capitale ne veut pas revivre le scénario catastrophe de l'an passée, et du côté de l'OL Bruno Genesio admet que sans un invraisemblable retournement de situation le Paris SG sera champion et Lyon se battra pour un accessit. Cependant, s'il abdique pour cette saison, l'entraîneur rhodanien pense que l'Olympique Lyonnais pourra poser des problèmes au PSG dans le futur.

« Si c’est déprimant, avec 41 points, de ne pas être dans la course au titre ? On s’y fait. On a l’impression que Paris, ça ne dépend que d’eux. Sauf catastrophe, sauf s’ils se ratent, un peu comme la saison dernière, le titre, c’est pour eux, et malheureusement pas d’actualité pour nous. L’objectif prioritaire est d’être sur le podium…Regardez l’effectif du PSG… Il faut un Paris moins bien, un OL exceptionnel, des circonstances favorables. On a une équipe assez jeune. Ça demande du travail et encore un peu de temps, je pense… », a confié, dans Le Parisien, Bruno Genesio, qui sait que le OL-PSG du dimanche 21 janvier pourrait être un tournant décisif ou au contraire relancer pourquoi pas le suspense.