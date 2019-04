OL : La priorité n°1 du mercato est facile à trouver !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est revenu de loin vendredi contre Bordeaux, et encore une fois il a fallu que l'OL marque trois fois pour venir à bout des Girondins.

C'est une évidence, le secteur défensif est un gros point faible de l'équipe de Bruno Genesio, lequel n'a jamais réussi à trouver les bons réglages pour une défense qui a pris 43 buts depuis le début de saison, soit seulement 4 de moins que Caen, 19e de Ligue 1. Pour Alain Roche, si Lyon ne fait pas de ce souci majeur sa priorité au mercato, alors il lui faudra encore compter sur des attaquants très efficaces.

« Une équipe comme Lyon ne peut pas encaisser autant de buts, ne peut pas assurer des résultats avec une telle défense. À l’image de la dernière passe de Marcelo à Lopes à la 92e minute… Ce garçon a perdu son football et sa confiance. Même si Denayer est plutôt bon par moments à ses côtés. Mais contre Bordeaux, ils ont failli tous les deux défensivement face à l’attaque girondine. Ils ne peuvent pas faire une très bonne saison avec une telle défense. Et heureusement qu’ils ont une attaque de feu qui leur permet de côtoyer le podium », fait remarquer, sur Canal+, l'ancien joueur. Jean-Michel Aulas et la cellule recrutement de Lyon auront probablement vu la même chose.