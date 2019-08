OL : Lyon a un 12e homme, et ce n'était pas le cas avant !

Dans : OL, Ligue 1, SCO.

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Monaco, Juninho avait demandé aux supporters de l'OL de se mobiliser comme jamais afin de faire du Groupama Stadium un vrai stade en fusion pour son équipe et susceptible peser sur les matches. Et le moins que l'on puisse dire est que le directeur sportif brésilien a été entendu, Juninho recevant à titre personnel un accueil inouï de la part des fans rhodaniens. Preuve que cela a compté dans l'incroyable carton (6-0) infligé par le club de Jean-Michel Aulas à Angers, l'entraîneur du SCO a admis sans problème qu'il n'avait jamais connu une telle ambiance à Lyon et que cela a fait souffrir ses joueurs.

Pour Stéphane Moulin, plus rien n'est pareil à l'OL avec un tel public. « Il était difficile d’exister dans une telle arène car c’était une arène. Le public envoyait la bonne énergie et cela n’a pas toujours été le cas la saison dernière. Nous avons lutté contre tout cela, le premier match de Juninho, ils avaient envie, ils étaient déterminés. Nous aussi mais le rapport de force était tellement déséquilibré », a admis le technicien angevin, qui avait constaté la saison passée qu'une partie du public était plus focalisée sur la situation de Bruno Genesio que sur la performance sportive de l'Olympique Lyonnais.