OL : Lyon a trouvé un international brésilien pour oublier Diallo !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En quête d’un défenseur central afin de former un duo solide la saison prochaine avec Marcelo, l’OL ciblait Abdou Diallo au mercato.

Mais le défenseur central de Mayence va finalement s’engager en faveur du Borussia Dortmund dans les prochaines semaines. « Il m’a appelé pour me dire qu’il ne venait pas. Nous, on ne peut pas faire n’importe quoi avec de jeunes joueurs » a confirmé Jean-Michel Aulas au Parisien. Mais le club rhodanien a d’autres pistes. Dans les colonnes du journal régional, le président de l’OL a révélé qu’il ciblait « un défenseur présent au Mondial, et un autre défenseur qui n’y est pas ».

Le média francilien s’est renseigné et le défenseur ciblé par l’OL qui ne dispute par la Coupe du monde serait Dédé, le joueur brésilien de 29 ans qui évolue du côté de Cruzeiro. « Son profil rappellerait celui de Cris. Pour rappel, il faisait partie de la liste de la Seleçao élargie à 35 joueurs avant le Mondial » explique Le Parisien qui ignore en revanche le nom du défenseur central pisté par l’OL et qui défend actuellement les couleurs de sa sélection en Russie…