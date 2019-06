OL : Lyon a trouvé son futur patron en Serie A ?

Dans : OL, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Durant le prochain mercato estival, l’Olympique Lyonnais aura besoin de renforts dans son entrejeu.

D’abord pour compenser le probable départ de Tanguy Ndombele, mais aussi et surtout pour concurrencer Lucas Tousart. Dans sa conférence de presse de présentation, Juninho avait d’ailleurs réclamé un renouvellement au poste de sentinelle : « Tousart a un profil physique. On a besoin d’un autre profil devant la défense. Quelqu’un de fin techniquement, qui aime le ballon et qui fasse jouer son équipe, un patron ». Une déclaration pas forcément rassurante pour l’ancien de Valenciennes, arrivé à Lyon en 2015. Mais celle-ci prouve au moins que l’OL a de l’ambition. Pour renforcer son effectif, Sylvinho vise donc plusieurs joueurs. Ces dernières heures, la rumeur menant à Luiz Gustavo circule, mais le profil du milieu de l’OM n’est pas le seul à être étudié.

Si l’on en croit les informations de Soccer Link‏, le club rhodanien cible aussi Lucas Leiva. « Pour le rôle de Tousart,Luiz Gustavo (OM) ou Lucas Leiva (Lazio) sont visés », avoue le média sur Twitter. À 32 ans, l’international brésilien sort d’une saison pleine du côté de Rome. Passé par Liverpool (2007-2017), le milieu défensif colle parfaitement au profil demandé par le duo Juninho - Sylvinho. Reste à savoir si l’OL arrivera à convaincre ce joueur d’expérience, encore sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2022. Pour sortir Leiva de la Serie A, Lyon devra donc débourser autour des 10 millions d’euros. Une somme convenable pour un tel « patron », surtout que l’OL a besoin d’anciens pour entourer ses jeunes.