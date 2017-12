OL : Lyon a tout pour griller l'OM et l'ASM balance Balbir

Dans : OL, Ligue 1, OM, Monaco.

Troisième de Ligue 1 à égalité de points avec l’AS Monaco après 19 journées, l’Olympique Lyonnais a parfaitement négocié cette première partie de championnat.

Malgré les départs importants de joueurs clés comme Gonalons, Tolisso ou Lacazette, le club rhodanien a su rebondir grâce à un mercato judicieux et à son centre de formation toujours aussi performant, symbolisé cette saison par l’éclosion d’Houssem Aouar. Sur son blog, Denis Balbir a expliqué qu’il voyait même l’OL terminer devant l’OM et Monaco à l’issue de la saison. Le club est programmé pour cela selon le consultant de But Football Club.

« Pour moi, l’OL a réussi sa première partie de saison à tous les niveaux. Même si cette équipe encaisse beaucoup de buts, elle joue. Bruno Genesio a trouvé une forme de stabilité et d’équilibre dans son groupe. Il y avait un vrai virage à prendre l’été dernier avec le départ de plusieurs joueurs majeurs (Gonalons, Tolisso, Lacazette, Valbuena) et le recrutement a été plutôt bien fait. Lyon a aussi su valoriser sa formation en intégrant quelques jeunes à l’équipe comme Houssem Aouar, qui s’est imposé en quelques semaines comme un titulaire. Pour moi, tout est intelligent, structuré et on peut parler d’une demi-saison réussie. A mes yeux, Lyon est programmé pour être second de Ligue 1 » a lancé celui qui a souvent eu l’occasion de commenter l’OL en Ligue Europa sur les antennes de W9 cette saison. Reste désormais à voir comment le mercato hivernal sera géré, ce qui conditionnera forcément un peu la 2e partie de saison.