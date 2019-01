OL : Lyon a raté Pepe au mercato, Aulas fait un aveu

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Il est le seul à parvenir à s’immiscer entre Cavani, Mbappé et Neymar au classement des buteurs de notre championnat. Nicolas Pepe est la révélation de cette saison au LOSC. Talent reconnu dès son explosion à Angers, l’international ivoirien avait connu une première saison réussie sur le plan personnel dans le Nord, avec 13 buts malgré les mauvais résultats de son club. Cela lui avait valu l’intérêt de plusieurs clubs français et européens, et notamment l’Olympique Lyonnais qui pensait clairement tenir le bon bout au mercato. Mais comme le raconte Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès, le deal a fini par capoter pour deux raisons, pas forcément liées.

« On s’était mis d’accord avec Lille pour le transfert de Nicolas Pepe pendant l’été et les choses ne se sont pas faites parce que Nicolas venait d’acheter une maison à Lille, et il avait aussi une bonne relation avec son entraîneur, ce qui est toujours un gage de performance. Voilà, on suit ses performances, car c’est un joueur hors-norme surtout en ce moment », a fait savoir le président lyonnais, qui sait que le tarif de l’attaquant aux 15 buts en 22 matchs n’est plus du tout le même désormais. Cela n’empêche pas l’OL de penser à Nicolas Pepe, notamment en cas de départ de Maxwel Cornet en fin de saison.