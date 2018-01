OL : Lyon a lâché 1000 euros pour éviter une catastrophe avec Fekir

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un but exceptionnel face au Paris Saint-Germain dimanche soir, Nabil Fekir est assurément l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Et pourtant, l’international français aurait pu passer à côté de l’immense carrière qu’il est en train d’accomplir à l’Olympique Lyonnais. Dans une interview accordée au magazine « Vestiaires-Mag », Gérard Bonneau a confirmé que le club rhodanien avait laissé filer Nabil Fekir… avant de le rappeler pour 1.000 euros quelque temps plus tard. Drôle d’anecdote…

« Nabil, je le recrute à 13 ans du côté de Caluire. Mais deux ans plus tard, alors qu’il avait peu joué en raison de problèmes physiques, la décision fut prise de le remercier » raconte le recruteur de l’Olympique Lyonnais. « Un jour, Stéphane Roche (alors directeur du centre) vient me voir en me disant qu’il nous manque un milieu offensif. Je vais donc revoir Nabil Fekir, qui avait 18 ans. Avec Saint-Priest, il réalisait un bon parcours en Gambardella et commençait à intéresser quelques clubs, dont Saint-Etienne. Et là je me dis « Pfff, il fait encore des trucs… ». J’en parle à Bruno (Genesio), qui coeachait la CFA, et on va le voir. C’est là qu’on décide de le reprendre. On le prend sous convention. Nabil, on lui a simplement octroyé 1.000 euros pour l’aider à passer son permis. Deux ans après, il brille en L1. C’est incroyable » a lâché Gérard Bonneau, qui aurait sans doute eu de gros regrets si Nabil Fekir avait signé dans un autre club de L1. Heureusement, l’OL a évité de peu une petite catastrophe.