OL : Lyon a évité un drame en utilisant son bus officiel

Dans : OL.

Dès la fin du match contre Marseille dimanche, Jean-Michel Aulas regrettait le contexte de ce déplacement dans la cité phocéenne. En déplorant notamment le caillassage du bus des Gones…

Un car « cassé sur commande » selon les propres mots du président de l’Olympique Lyonnais sur l’antenne de Canal Plus, moins de vingt minutes après la fin de l’Olympico. Un caillassage qui, selon certains spécialistes, aurait pu être évité si l’OL avait suivi les conseils des services de sécurité, en utilisant un bus banalisé. Mais au sein du club, on précise dans L'Equipe que c’est justement pour des raisons de sécurité que le car officiel de l’OL, équipé d’un triple vitrage, avait été utilisé.

« Entre un car banalisé et celui officiel utilisé par l’Olympique de Marseille, il n’aurait pas été très compliqué aux caillasseurs d’identifier celui qui était utilisé par notre équipe. Cela n’aurait absolument rien changé et c’est un faux débat. L’impact se situait à proximité de l’endroit où Anthony Lopes était assis, et avec un autre car, le projectile l’aurait très probablement atteint » indique ce membre de l’OL, précisant que deux couches de vitre ont cédé devant l’impact des projectiles. Autant dire qu’avec un bus banalisé, qui sont la plupart du temps équipés de double vitrage et non de triple vitrage comme celui de l’Olympique Lyonnais, il y aurait peut-être eu un drame à quelques mètres de l’Orange Vélodrome dimanche soir, avant le sommet de la 13e journée de L1.