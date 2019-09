OL : Lui c’est le top, il ne veut plus le voir sur le banc

Dans : OL, Ligue 1.

Problème tactique à résoudre en attaque pour Sylvinho, qui cherche encore la bonne formule.

Cela demeure logique en ce début de saison, surtout que les joueurs offensifs ne lâchent pas le morceau. A son avantage quand il joue dans l’axe, Memphis Depay reste considéré comme un joueur de couloir par son entraineur. Le Néerlandais est toutefois resté sur le banc face à Amiens, afin de le reposer en vue du début de la Ligue des Champions. Moussa Dembélé, qui avait connu aussi le banc de touche lors de la rencontre précédente, en a profité pour se mettre en valeur avec un doublé de vrai avant-centre. De quoi récolter les lauriers de Nicolas Puydebois, pour qui l’international espoir est le numéro 9 de l’équipe. Point barre.

« C’est un vrai buteur ! Il le montre à chaque fois que Sylvinho le titularise, en étant décisif. En plus de réellement peser sur les défenses adverses, il est d’une efficacité redoutable en convertissant en but, le moindre ballon à sa disposition. Avec un buteur de ce niveau, l’Olympique lyonnais peut voyager », a souligné le consultant d’Olympique et Lyonnais, persuadé que son club ne peut pas se passer d’un joueur qui transforme presque tous les ballons intéressants dans la surface en but.