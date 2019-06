OL : Lucas Digne à Lyon, ça se refroidit brutalement

Dans : OL.

Désigné comme meilleur joueur d'Everton cette saison par les supporters de l'autre club de Liverpool, Lucas Digne fait l'objet de rumeurs avant le début du mercato, dont l'une l'envoie à l'Olympique Lyonnais. Et présent ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du match des Bleus contre la Turquie, le défenseur susceptible de remplacer Ferland Mendy à l'OL n'a pas échappé à une question sur ce thème. Pour Lucas Digne, toutes ces rumeurs, et notamment celle sur Lyon, sont fausses, l'ancien joueur du Barça semblant être surtout décidé à rester à Everton où il a encore 4 ans de contrat.

Et le joueur de 25 ans d'être clair. « Un retour en France et l’Olympique Lyonnais ? Je ne suis pas au courant. Je suis au courant de l'intérêt d'autres clubs, mais pas de Lyon. Je me sens bien à Everton, j'ai pu jouer tous les matchs, on a fait une bonne saison et un projet est en cours, le club va encore investir. On n'est jamais sûr de rien dans le foot, mais je me sens très bien là-bas », a précisé Lucas Digne, dont la valeur est estimée actuellement à 25ME, un prix largement dans les moyens de l'Olympique Lyonnais, surtout si Ferland Mendy part pour le double au Real Madrid...ou ailleurs.