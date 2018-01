OL-LOSC : Lille félicite Lyon pour l’achat de Martin Terrier

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Attendu en fin de week-end à Lyon pour assister au match face au PSG et ensuite passer la visite médicale préalable à la signature de son futur contrat, Martin Terrier n’a plus de questions à se poser sur son avenir. Par l’intermédiaire de son entraineur, le LOSC a confirmé la vente de l’attaquant prêté à Strasbourg à l’OL. Il ne manque plus que l’officialisation, et Christophe Galtier a même tenu à féliciter Lyon pour ce joli coup du mercato, même si le montant n’a pas été dévoilé.

« Pour Terrier, l’acquisition est faite par l’Olympique Lyonnais, qui achète un très bon joueur avec un gros potentiel », a confirmé le coach nordiste, dont le club devrait empocher 13 ME, avec 2 ME de bonus potentiel, pour cette transaction qui sera effective dès le mois de janvier, même si l’attaquant des espoirs tricolores restera en Alsace jusqu’à la fin de la saison.