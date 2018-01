OL-LOSC : Lyon monte à 15 ME, accord trouvé pour Terrier

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Le premier gros transfert de l’hiver se rapproche à Lyon, où plus grand chose ne s’oppose à la signature de Martin Terrier.

Une piste apparue il y a seulement quelques jours, mais sur laquelle les dirigeants rhodaniens ont foncé et ont su griller la concurrence. En effet, si plusieurs clubs français et étrangers ont tenté leur chance, l’OL a su enlever la mise et un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs, annonce L’Equipe ce jeudi. Le transfert de l’international espoir prêté par Lille à Strasbourg pourrait se boucler dans les prochaines heures, pour un montant revu à la hausse et qui atteindrait presque les 15 ME.

L’attaquant signera alors un contrat de quatre ans et demi avec Lyon, qu’il ne rejoindra que cet été, à la fin de son prêt à Strasbourg. Un investissement inattendu de la part de l’OL, qui se dit satisfait de son attaque mais pense à moyen terme, et investit surtout lourdement pour un espoir du football français. Face à un OM qui était très intéressé par Martin Terrier, Lyon a su se montrer convaincant, en ne s’opposant pas à ce qu’il reste à Strasbourg jusqu’à la fin de la saison, et en s’appuyant sur sa marque de fabrique : sa capacité à faire confiance aux jeunes joueurs, formés ou non au club. Reste à savoir à quoi ressemblera l’attaque lyonnaise la saison prochaine avec les possibles départs, mais Lyon prépare déjà la suite avec un joueur qui va aussi rapporter gros au LOSC, et permettre au club nordiste d’enfin souffler sur le plan financier.