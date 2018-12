OL : Lopes veut ramener une coupe à la maison en 2019 !

Dans : OL, Ligue 1, Coupe.

Toujours qualifié en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue, sur le podium de la Ligue 1… Le résultat est plutôt positif pour l’Olympique Lyonnais au moment de faire le bilan des six premiers mois de la saison. Mais du côté des joueurs, on a déjà l’esprit tourné vers 2019. Vice-capitaine l’an passé, Anthony Lopes a notamment dévoilé l’objectif principal du club rhodanien à court terme : remporter une coupe nationale. Sur le site officiel de l’OL, il a également évoqué le match qui occupe l’esprit de tous dans la capitale des Gaules, le huitième de finale de la Ligue des Champions face au grand FC Barcelone de Samuel Umtiti.

« Cette année évoque beaucoup de choses. On va tout faire pour aller chercher un titre dans les coupes nationales. Ce serait un superbe cadeau pour nous et le club. Tout le monde a aussi en tête ce 1/8 de finale face à Barcelone. Ce sera une première pour moi. C’est un match fantastique à jouer. On va être vu par le monde entier. Et pourquoi pas créer l’exploit. On sait qu’on en est capables. Je me rappelle du but de Juninho contre le Barça à Gerland ou encore du double arrêt de Grégory Coupet au Camp Nou. Ce sera aussi l’occasion de retrouver Sam (Umtiti). Cela va être un moment particulier » a expliqué le gardien portugais de l’OL, très ambitieux pour son club formateur et qui rêve de ramener une coupe dans le Rhône. Un discours que les supporters lyonnais apprécieront sans aucun doute.