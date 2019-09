OL : Lopes prévient le PSG, Lyon voit grand dès cette saison

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Sous la houlette du duo Juninho - Sylvinho, l’Olympique Lyonnais espère franchir un nouveau cap au sein du football français et européen.

Pour cela, le club rhodanien devra dépoussiérer un palmarès vierge depuis 2012, et un trophée en Coupe de France. Un objectif atteignable en coupes nationales, voire même en championnat. Relégué à 12 points du Paris Saint-Germain la saison passée, l’OL ne veut plus vivre cet affront-là. C’est en tout cas le message qu’a voulu faire passer Anthony Lopes.

« Les objectifs de l’OL cette saison ? On verra dans quelques matchs. Mais, si on est régulier et qu’on arrive à faire les matchs qu’on a envie de faire, on ne sera pas loin de quelque chose de grand. De là à concurrencer le PSG en L1, je ne sais pas, mais on veut s’en rapprocher le plus vite possible. L'objectif, c'est de remporter des titres. On est tous des compétiteurs. Quand Juni et le coach sont arrivés, le discours, c’était de remporter des trophées le plus rapidement possible, dont cette année. Après, on verra ce que le futur nous réserve. Mais on veut lutter avec le PSG le plus longtemps possible », a avoué, sur RMC, le gardien de l’OL, qui sait que son équipe aura fort à faire, surtout qu’après un bon départ et des ambitions affichées, les Lyonnais n'ont pris qu'un point en deux matchs.