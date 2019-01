OL : Lopes le bagarreur un peu fou, il jure que c'est terminé

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’une saison 2018 tout simplement exceptionnelle, Anthony Lopes a été félicité par les supporters et par les anciens joueurs du club en étant élu « Gone d’Or ». Une distinction individuelle qui récompense la régularité du Portugais, dont les parades ont sauvé l’équipe de Bruno Genesio plus d’une fois durant l’année civile. « Ça me touche beaucoup. La famille OL est grande et savoir que je suis le premier à remporter ce trophée, c'est tout un symbole pour le gone que je suis » a expliqué le gardien de l’OL, qui s’est également expliqué sur son caractère bien trempé, souvent décrié par les observateurs.

« J'ai changé la personnalité que j'avais sur le terrain, mais pas celle que j'ai dans la vie de tous les jours. J'ai eu cette réputation de joueur sanguin, souvent au cœur de la mêlée. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je ne suis pas un nouvel homme, mais plutôt un meilleur reflet de la personne que je suis en dehors des terrains. Ça ne se travaille pas ! Ce sont plutôt des discussions avec la famille, les paroles de mon conseiller, de l'entraîneur, de ma femme (sourire). Il ne fallait pas non plus en rajouter, mais juste rester moi-même et montrer que je suis une belle personne » a confié le gardien lyonnais à Radio-Scoop. Désormais, l’objectif pour l’ancien vice-capitaine de l’OL sera d’obtenir le titre de meilleur gardien de L1 à l’issue de la saison. S’il continue sur ce rythme, on ne voit pas bien qui pourrait lui faire concurrence…