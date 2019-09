OL : Lopes l’annonce, le vrai Lyon reviendra pour écraser la L1

Dans : OL, Ligue 1.

Après six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, la situation devient urgente pour l’Olympique Lyonnais.

Avant le match nul concédé à Brest (2-2) mercredi, le président Jean-Michel Aulas était déjà sorti du silence pour mettre un coup de pression. Apparemment, sa déclaration à la cérémonie de la FIFA n’a pas suffi, d’où l’initiative du groupe et du staff qui se sont réunis ce vendredi avant la séance d’entraînement. L’occasion pour Anthony Lopes et ses coéquipiers de vider leur sac.

« Vous avez vu qu'on est sorti tardivement sur le terrain pour l'entraînement ce (vendredi) matin. Dans le vestiaire, on a bien échangé et il y a eu une bonne séance vidéo, a révélé le gardien lyonnais. Tout le monde a parlé et donné son sentiment pour pouvoir repartir de l'avant le plus rapidement possible. On a parlé de l'état d'esprit, de l'aspect tactique, de plein de choses. Maintenant, il faut montrer le vrai visage de l'OL sur le terrain. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour y parvenir. »

Le retour du « rouleau compresseur » ?

« Des incompréhensions entre nous ? Pas spécialement. Cette discussion était très importante. Beaucoup de personnes ont pris la parole, même ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, a précisé l’international portugais. C'est bien et constructif, avant une semaine cruciale qui peut conditionner le reste de notre saison. En tout cas, entre nous, ça se passe très, très bien. On vit bien, le groupe est très soudé. Quand la confiance sera de nouveau présente, on sera capable d'être ce rouleau compresseur que nos supporters veulent voir. Ça passera par le travail. » Et peut-être par un succès contre Nantes samedi (13h30).