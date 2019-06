OL : Lopes et Aulas, la réunion de la dernière chance

Dans : OL, Mercato.

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2020, Anthony Lopes (28 ans) a commencé le mercato dans une situation incertaine.

En cause, les négociations avec ses dirigeants qui n’aboutissent à rien depuis des mois. Le problème vient évidemment des prétentions salariales du gardien jugées excessives par la direction. Il faut dire que l’international portugais, qui perçoit actuellement 170 000 euros par mois, voudrait devenir l’élément le mieux payé de l’effectif. On commence donc à parler d’un possible départ à Porto ou à la Roma. Pendant que Lyon chercherait son successeur.

Mais en réalité, les deux parties savent qu’un départ n’est pas vraiment d’actualité. La preuve, Le Progrès nous apprend que les agents du gardien ont rencontré le président Jean-Michel Aulas et le directeur général adjoint juridique Vincent Ponsot ce mercredi. L’objectif étant bien sûr d’enfin rapprocher leurs positions. Nul doute qu’on ne tardera pas à recevoir des échos de cet entretien. Sachant que le temps joue clairement en faveur de Lopes...