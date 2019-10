OL : Lopes est enfin apprécié au Portugal…

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C’est toute la difficulté du poste de gardien de but. Une seule erreur et tout un match, voire même un début de saison, peut être plombé en quelques secondes.

C’est ce qu’a connu Anthony Lopes après sa mauvaise relance face à Benfica. Pour son retour au pays, alors qu’il ne fait plus partie de la sélection nationale depuis plus d’un an après un commun accord avec Fernando Santos, le gardien lyonnais espérait vivre une rencontre dans ses habitudes, solide et précieuse pour son équipe. Mais le capitaine d’un soir a complètement craqué en fin de match. Récupérant un ballon dans le coin de sa surface, il a tenté une relancée osée plein axe, permettant à Pizzi de marquer ensuite dans le but vide d’une frappe lointaine.

Et dans ce match qui semblait se diriger vers un match nul, le Benfica a pu marquer ses trois premiers points de sa campagne européenne. De quoi faire remonter la cote de Lopes dans son pays, même si ce n’est bien évidemment pas une bonne chose pour l’OL. Parmi les principaux journaux sportifs du pays, A Bola a enfoncé le clou en titrant en français « Merci », afin de souligner le cadeau effectué à Lopes au Benfica. Même si le club de Lisbonne est son préféré dans le championnat portugais, Anthony Lopes se serait bien passé de cette offrande.