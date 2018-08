Dans : OL, OM, Ligue 1.

Titularisé lors de la défaite contre Chelsea (0-0, 5-4 aux t.a.b.) mardi en amical, Anthony Lopes ne débutera pas la saison de l’Olympique Lyonnais.

Même si l’international portugais est revenu de vacances après la plupart de ses coéquipiers, cela n’a rien à voir avec sa condition physique. Le gardien des Gones est tout simplement suspendu pour les deux premières journées de Ligue 1. Il manquera donc la réception d’Amiens dimanche (15h) et le déplacement à Reims vendredi 17 août (20h45). Une sanction toujours difficile à digérer pour celui qui avait écopé d’une suspension de cinq matchs après les altercations à Marseille en mars dernier.

« La préparation est un peu étrange. Et c’est dur dans la tête, a confié le portier de l’OL au Progrès. Mais, je récolte ce que j’ai à récolter, ce que je mérite. J’ai pas mal les boules, mais en même temps, ça me permettra aussi d’avancer humainement et de voir les choses différemment. » Souvent critiqué pour son comportement, Lopes pourrait en profiter pour effectuer une prise de conscience.