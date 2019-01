OL : Loin de Lyon, ce goleador à 20 ME vit un véritable cauchemar

Dans : OL, Liga, Foot Europeen.

Un peu à la surprise générale, l’Olympique Lyonnais s’est séparé de Mariano Diaz l’été dernier, un an seulement après son arrivée dans le Rhône.

Une décision pas vraiment comprise par les supporters lyonnais, lesquels appréciaient particulièrement l’état d’esprit du Dominicain, vendu au Real Madrid pour un peu plus de 20 ME. D’autant que Moussa Dembélé, son remplaçant à la pointe de l’attaque, peine à convaincre depuis le début de la saison. Mais tout n’est pas rose non plus à Madrid pour Mariano, comme l’explique Marca dans ses colonnes. Et pour cause, l’ancien buteur de l’OL vit un véritable cauchemar dans la capitale espagnole.

Pour preuve, celui qui avait inscrit un but magnifique à Rome en Ligue des Champions en début de saison est blessé depuis 3 mois. Une inquiétante indisponibilité en raison de douleurs récurrentes au nerf sciatique, qui l’empêchent de s’entraîner normalement et donc de jouer en compétition. Pris en charge par des spécialistes de ce genre de pépin physique, Mariano Diaz pensait pouvoir faire son retour ces dernières semaines, mais les maux sont revenus bien trop vites pour que cela soit possible. Touché psychologiquement, le puissant attaquant de 25 ans semble dans une impasse. Mais il ne perd pas de vue son objectif : s’imposer un jour, à la pointe de l’attaque du Real Madrid.