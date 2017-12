OL : Liverpool rêve d’Aouar, les quatre arguments des Reds

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Les observateurs européens n’ont pas attendu son doublé retentissant à Amiens pour l’avoir à l’œil, mais Houssem Aouar va certainement voir le nombre de clubs qui le courtisent grandir s’il continue sur la lancée de ce début de saison.

Précis dans ses choix, combatif et juste, il se montre également décisif et est déjà devenu un élément indispensable de la formation de Bruno Genesio. Jean-Michel Aulas l’assure, impossible de laisser partir cette pépite qui vient tout juste d’éclore, malgré l’intérêt du FC Barcelone, ou de Liverpool.

Et du côté de la Mersey, on est déjà fan du milieu de terrain lyonnais. La presse locale a ainsi expliqué en quatre points pourquoi ce transfert devait et pouvait se faire l’été prochain. Tout d’abord, le fait que Liverpool soit un club intéressé de longue date par le joueur, puisque ce dernier a reconnu avoir été tout proche de signer chez les Reds l’été dernier, avant de décider de poursuivre sa carrière au sein de son club formateur pour s’y imposer. Liverpool estime donc avoir déjà une longueur d’avance sur les autres, et, deuxième point, lui offre même une place au chaud dans son onze de départ. En effet, LFC Report l’annonce comme le successeur d’Emre Can, qui va partir l’été prochain, et comme le complément idéal de Naby Keita, déjà signé mais qui n’arrivera qu’en 2018. Autre point qui fera peut-être sourire à Lyon, mais Liverpool estime pouvoir proposer à Aouar plus de chances de gagner des titres qu’à l’OL, qui évolue dans un pays où, selon la presse anglaise, le PSG ne laisse aucune miette aux autres clubs sur le plan national.

Enfin, sur le plan financier, le club de la Mersey est persuadé de pouvoir faire craquer Jean-Michel Aulas, grâce forcément à la vente annoncée de Coutinho, qui pourrait rapporter une somme colossale dans les bureaux d’Anfield. De beaux arguments à tous les niveaux, même si pour l’heure, l’OL tient trop à son joyau pour discuter d’un possible départ, surtout qu’Aouar n’a pas mis longtemps pour devenir l’un des chouchous des supporters.