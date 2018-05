OL : Liverpool ? Pas encore signé mais Fékir y pense

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Actuellement à Clairefontaine avec l'équipe de France pour préparer la Coupe du Monde 2018, Nabil Fekir a évoqué son avenir au sein de l'Olympique Lyonnais.

Suite à la meilleure saison de sa carrière en club, marquée par 18 buts et 7 passes décisives en 30 matchs de Ligue 1, Nabil Fekir s'apprête à vivre un été 2018 mouvementé. D'abord parce qu'il va participer au prochain Mondial en Russie à partir du mois de juin, mais aussi et surtout parce qu'il va peut-être quitter son club formateur. Après plusieurs saisons pleines du côté de Lyon, l'attaquant de 24 ans envisage clairement d'aller voir ce qui se fait ailleurs, à l'étranger dans un très grand club européen. Liverpool lui offre notamment une très belle porte de sortie en vue du mercato, avec un potentiel transfert de 60 ME pour l'OL et un contrat lucratif de cinq années en Premier League, et Fékir n'y semble pas particulièrement hostile.

« Allez-vous quitter l’OL pour Liverpool ? Franchement, je ne sais pas. Tant qu’il n’y a pas de papiers signés, il n’y a rien. Pour l’instant je suis Lyonnais jusqu’en 2020 et on verra bien. Ça veut dire que vous n’écartez pas l’idée d’aller à Liverpool ? Pourquoi pas. Après, il y aura des discussions avec le Président, avec mon entourage, pour prendre une décision. Dans la vie, il ne faut rien s’interdire », a lancé, sur RTL, l'international français, qui continue donc à entretenir le flou au-dessus de son avenir à Lyon. Mais tout le monde devrait rapidement être fixé dans ce gros dossier puisque le mercato estival ouvrira ses portes le 9 juin prochain...