OL : Liverpool monte à 69ME pour Nabil Fekir !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Depuis quelques jours, la possible signature de Nabil Fekir à Liverpool agite les médias britanniques.

Et ce n’est pas la belle performance du capitaine de l’Olympique Lyonnais avec les Bleus contre l’Irlande (2-0) qui va calmer les choses. La preuve, Goal affirme que les Reds sont déterminés à boucler rapidement le transfert de l’international français. Après avoir officialisé la venue de Fabinho, le récent finaliste de la Ligue des Champions aimerait pouvoir annoncer la signature de Nabil Fekir d’ici la fin de la semaine. Jürgen Klopp est prêt à mettre les moyens pour arriver à ses fins…

Chelsea menace Liverpool pour Fekir

Effectivement, les dirigeants de Liverpool seraient tentés d'augmenter leur offre à quasiment 70ME pour déloger Nabil Fekir de l’OL. Une surenchère qui n’est pas anodine puisque le média affirme que Chelsea est également en course pour recruter l’attaquant de 24 ans. Reste que Jean-Michel Aulas a confirmé en début de semaine qu’un transfert n’était pas à l’ordre du jour et que les négociations reprendront après la Coupe du monde. Info ou intox ? On en saura rapidement plus sur l’éventuel transfert de Nabil Fekir, qui fait énormément parler en Angleterre.