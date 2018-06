OL : Liverpool marche sur la tête, « il faut acheter Fékir »

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’imbroglio du transfert de Nabil Fékir à Liverpool devrait finalement durer beaucoup plus longtemps que prévu.

Alors que l’Olympique Lyonnais a annoncé la fin des négociations avec les Reds, de nombreux observateurs estiment que cela représente surtout une tactique pour faire comprendre que le club rhodanien n’est pas prêt à baisser son prix, malgré un souci au genou soupçonné par les médecins de Liverpool. Changement de cap soudain ou nouvelle négociation ? Pour Steve Nicol, le club de la Mersey doit mettre la main à la poche pour l’international français.

« Laissez-moi résumer cette affaire. Pour moi cela veut dire ‘donnez-nous plus d’argent, et vous pouvez l’avoir’. Ils étaient prêts à le vendre, c’est donc qu’ils sont prêts à encaisser le chèque. Et au final, tout ce qui importe, c’est le montant du transfert. Si Liverpool décide de mettre le prix qu’il faut, ils auront le joueur. Et je pense qu’il faut le faire, si Liverpool veut lutter pour le titre en Premier League, c’est ce genre de joueur qu’il faut faire venir. On vient de le voir entrer contre les USA avec la France, il a changé le match. Il fait des choses que personne d’autre ne fait sur le terrain. Il va vite dans les petits espaces, il créé, il est à l’origine du but de Mbappé. Eh, Liverpool, faut l’acheter », a clairement demandé, sur ESPN, cette légende de Liverpool, où il est resté 13 ans et a notamment gagné la Ligue des Champions en 1984. Un sentiment qui résume celui de nombreux fans des Reds, qui ont trouvé que le genou de Nabil Fékir, ce samedi à Lyon, avait plutôt l’air en bon état…