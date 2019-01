OL : Lionel Messi est-il humain ? Ce Lyonnais a un doute

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

Le 19 février prochain, l’Olympique Lyonnais croisera la route du FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Une rencontre évidemment très attendue, qui donnera lieu à certains duels comme celui entre Lionel Messi et Ferland Mendy. Considéré par beaucoup comme le meilleur latéral gauche de Ligue 1, l’international français aura fort à faire pour contenir le meneur de jeu argentin. Mais dans une interview accordée à France Football, le défenseur formé au Havre s’est montré plutôt confiant et déterminé, affirmant qu’il n’avait aucunement peur du capitaine barcelonais.

« Qu’est-ce que ça me fait de jouer contre Messi ? Honnêtement, rien… C’est toujours bien de se frotter à des joueurs comme ça. Mais ça ne me fait rien de spécial. Je suis comme ça. Messi, ça reste un humain. Même si parfois, il n’est pas loin de l’extra-terrestre » a avoué un Ferland Mendy qui devra être au top de sa forme et concentré à 100 % pour contenir Lionel Messi. Et ainsi augmenter les chances de l’Olympique Lyonnais de réaliser l’exploit de sortir Barcelone, l’un des grands favoris de la compétition cette saison.