OL : Lieutenant de Juninho, il kiffe son job à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avant l’arrivée de Juninho cet été, Florian Maurice occupait clairement, dans les faits, un rôle de directeur sportif à Lyon en période de mercato.

Avec le come-back de l’idole de tout un peuple, les cartes ont été redistribuées et désormais, le patron de la cellule de recrutement est plus en retrait. Tout du moins, son pouvoir est limité. Mais dans les colonnes de L’Equipe, Florian Maurice a rappelé à tout le monde que sa relation avec Juninho était excellente, et qu’il n’y avait pas la moindre tension entre lui et le directeur sportif brésilien de l’OL. Bien au contraire…

« Il n'y a aucun problème entre nous. J'ai une très bonne relation avec "Juni" et avec Sylvinho. On m'a toujours demandé mon avis. Même si je ne connaissais pas Jean Lucas (21 ans), j'ai regardé des vidéos. Pour Thiago Mendes (27 ans) aussi, on s'est concertés, je l'ai vu six ou sept fois moi-même. Je suis peut-être un vieux con, mais ce qui m'intéresse, c'est le club. Je suis né ici, je suis bien ici, je veux travailler ici et aider Juninho. Ma fonction me convient totalement » a confié Florian Maurice, pleinement satisfait de son rôle et de ses prérogatives dans la capitale des Gaules.