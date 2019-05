OL : Les Verts en font une obsession, Lyon s’en fiche royalement

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

A quatre journées de la fin du championnat, trois petits points séparent l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne dans la course au podium.

Compte tenu de la rivalité entre les deux équipes, cette lutte s’annonce acharnée jusqu’au bout. Surtout du côté stéphanois où l’on rêve de chiper la troisième place à l’ennemi juré. D’ailleurs, les Verts reconnaissent volontiers que cette hostilité représente une source de motivation supplémentaire. Alors que chez les Gones, les coéquipiers de Cheikh Diop n’ont pas du tout la même préoccupation avant d’affronter Lille dimanche soir.

« Il faut gagner. Il faut le faire et on va le faire. Il reste quatre matchs de championnat et il ne doit plus y avoir de match nul ou de défaite pour rester sur le podium. On le sait. On n'a pas de pression par rapport à Saint-Etienne, on ne parle pas de cela entre nous, a confié le milieu de terrain sur OLTV. Lille a une attaque très rapide. Ils vont vite vers l'avant. Il faut se méfier de ces phases de jeu. C'est une surprise de les voir aussi haut cette année. Ils ont bien commencé et ils ont su tenir le rythme. » Il faut dire qu’en cas de victoire, l’OL, qui reviendrait à trois longueurs du LOSC, pourrait regarder vers le haut.