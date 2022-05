OL : Les Ultras divorcent au dernier moment

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OL reçoit le FC Nantes pour le compte de la 37ème journée de Ligue 1. La dernière sortie de la saison au Groupama Stadium sera un peu particulière pour certains.

L'OL ne participera à aucune coupe d'Europe la saison prochaine. La faute à une campagne totalement ratée en Ligue 1 et à des éliminations commentées en Coupe de France et en Ligue Europa. Forcément, cette situation ne convient pas aux fans de l'OL, plus qu'agacés par la direction sportive que prend leur club. Si des changements devraient prochainement intervenir lors du mercato, certains veulent encore marquer leur mécontentement jusqu'à la fin de saison. C'est notamment le cas du groupe de supporters Lyon 1950. Ce dernier a annoncé le prolongement de sa grève des encouragements pour la réception du FC Nantes ce samedi soir (21h) en Ligue 1.

Certains Ultras de l'OL encore loin du pardon

Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, Lyon 1950 indique : « Comme lors de la rencontre face à Montpellier, le groupe sera présent au stade pour la réception de Nantes. Et comme contre Montpellier, nous avons fait le choix de ne pas animer la tribune ». Il est également précisé dans cette déclaration qu'il s'agira surtout pour les membres de ce groupe de « récupérer les cartes de membres et de faire un au revoir (un adieu serait souhaitable pour certains d’entre eux) à ceux qui ont porté notre maillot cette saison ». A l'instar des Ultras du PSG, des changements internes importants sont réclamés à l'OL, tout comme la venue de joueurs souhaitant s'inscrire dans un projet à long terme. Ce sera donc la mission de Jean-Michel Aulas, qui déclarait récemment que l'OL prendrait des « risques » lors de la prochaine intersaison.

En attendant, tout ne sera pas si noir lors de la réception du FC Nantes ce samedi soir au Groupama Stadium. Les Rhodaniens ont prévu un feu d'artifice et les Bad Gones reprendront leurs encouragements, eux qui fêtent leur 35ème anniversaire et qui souhaitent marquer le coup pour l'occasion. Après cela, un dernier match de Ligue 1 attendra l'OL. Ce sera face à Clermont le 21 mai prochain en Auvergne.