OL : Les supporters sont emballés, les chiffres le prouvent

Dans : OL.

Si l’Olympique Lyonnais ne réalise pas le début de saison espéré, tout va bien sur le plan financier. Notamment grâce à la billetterie.

Le président Jean-Michel Aulas a de quoi se consoler. Alors que les résultats sportifs sont encore loin des objectifs fixés, les bilans financiers sont toujours aussi positifs. En effet, le rapport publié par OL Groupe sur le premier trimestre de l’exercice 2019-2020 montre des chiffres en hausse. Bien sûr, le marché des transferts y est pour quelque chose, les ventes de Tanguy Ndombele (60 M€) et de Nabil Fekir (19,75 M€) ayant largement pesé dans la balance. Mais si le club rhodanien se porte aussi bien, c’est aussi grâce à sa billetterie. Il faut effectivement souligner la ferveur croissante des supporters, de plus en plus nombreux à soutenir les Gones.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais totalise 22 349 abonnés, un record depuis l’entrée au Groupama Stadium en 2016 ! Pour rappel, le propriétaire de l’enceinte de Décines avait attiré 21 130 abonnés la saison dernière. Et l’augmentation est également visible en Ligue des Champions. Pour la saison en cours, le club a vendu 34 933 pass pour les trois matchs de poules à domicile ! C’est beaucoup plus que les 25 443 packs comptés l’année dernière. Autant dire que l’Olympique Lyonnais attire du monde, même si les chiffres n’atteignent pas ceux des meilleures années. En 2006-2007, lorsque le club était à son apogée, pas moins de 26 000 supporters s’étaient offerts un abonnement à Gerland.