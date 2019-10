OL : Les supporters détestent Garcia, Genesio en colère

Dans : OL, Ligue 1.

Non prolongé à l’issue de la saison, Bruno Genesio a vu son successeur se casser les dents d’entrée de jeu.

Sylvinho, qui faisait l’unanimité à son arrivée avec l’appui de Juninho, a totalement perdu le fil et enchainé les mauvais résultats jusqu’à son limogeage. Dans la précipitation, l’OL a du changer intégralement son plan de bataille et a choisi Rudi Garcia, l’ancien coach de l’OM. Autant dire que le nouvel entraineur ne sera pas accueilli à bras ouverts à Lyon, surtout qu’il avait pris l’habitude de cracher sur le club rhodanien, et notamment son président. Mais s’il y a bien un homme qui peut comprendre ce que le rejet des supporters veut dire, c’est bien Bruno Genesio, dont le départ a très longtemps été demandé par les fans à la fin de son parcours.

« Avant tout, je ne souhaite qu’une chose, que l’OL gagne. Je serai toujours supporter de l’OL. Et je suis triste de voir l’OL à la 14e place de L1. Rudi Garcia est un excellent entraîneur qui a fait ses preuves. J’ai eu des échanges serrés avec Rudi quand il était à l’OM, mais c’est le métier qui veut ça (…) Un supporter doit soutenir l’entraîneur en place. Et s’il ne le fait pas, on se bat contre son équipe. J’ai connu cette situation, ce métier est très difficile et Sylvinho le sait bien. En France, trois entraîneurs ont déjà été remerciés. Il y a des réseaux d’influence, de la manipulation, des gens et parmi eux des anciens joueurs qui font beaucoup de mal », a expliqué dans Le Progrès l’ancien coach de l’OL, qui ne digère toujours pas les interventions de certains consultants, qui n’hésitent pas à savonner la planche des entraineurs si cela peut faire parler.