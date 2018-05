OL : Les supporters demandent des titres, ils sont fous lâche Hervé Penot

Dans : OL, Ligue 1.

Objectif atteint en ce qui concerne le championnat de France pour l’Olympique Lyonnais, qui valide, grâce à sa troisième place et la victoire de l’Atlético Madrid en Europa League, son billet direct pour la prochaine Ligue des Champions.

Un final qui va peut-être sauver la peau de Bruno Genesio, même si ce n’est pas le souhait des fans de l’OL. Ces derniers l’ont fait savoir vertement avec des banderoles musclées à l’encontre des joueurs, des dirigeants et de l’entraineur rhodanien. De quoi surprendre Hervé Penot, qui estime que l’OL ne pouvait pas faire beaucoup mieux avec cet effectif cette saison.

« Les banderoles de certains supporters lyonnais contre Genesio ? On frôle le délire. Donc OL devait gagner Ligue Europa, les 2 Coupes et remporter la L1. Tout n’a pas été parfait mais 3e avec cet effectif, c’est bien. Objectif C1 atteint. Now place à un recrutement qui sera capital…», explique ainsi la plume de L’Equipe, pour qui l’OL a réussi sa saison. Pas forcément l’avis des supporters, qui sans demander des montagnes de titres, ont tout de même déploré les éliminations plutôt rapides de toutes les Coupes, et un parcours très compliqué en championnat malgré le sursaut final.