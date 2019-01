OL : Les supporters de Lyon boycottent l'entraînement avant le derby !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

C'était une tradition ancestrale très spectaculaire, à la veille du derby face à l'AS Saint-Etienne, les supporters de l'Olympique Lyonnais avaient pris l'habitude de venir assister à l'entraînement et ils mettaient une ambiance de feu afin de soutenir leur équipe et faire passer quelques messages. Même après le déménagement de Tola-Vologe au Groupama Training Center, cette habitude avait été respectée, mais elle ne le sera pas ce samedi. C'est Gaël Berger qui a précisé les raisons de cette absence, qui sera très remarquée, des associations de supporters de l'OL à l'ultime séance de travail avant le rendez-vous de dimanche soir dans le Chaudron.

« Les groupes de supporters de l’OL ne viendront pas voir les joueurs en cette veille de derby ASSEOL. 1/ ils ne veulent pas banaliser leur passage. Le but : garder un impact émotionnel fort lorsqu’ils décident de venir. 2/ il y a une fracture entre les groupes et cette équipe », explique le journaliste de Radio Scoop au sujet d'une décision évidemment très forte sur le plan de la symbolique. Jean-Michel Aulas, qui avait l'habitude de s'exprimer face aux supporters lors de cet entraînement, devra probablement trouver la solution pour renouer le dialogue. Une victoire face à l'AS Saint-Etienne, et dans une semaine contre Paris, et on peut parier que tout ira mieux entre l'OL et ses fans.