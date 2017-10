OL : Les supporters attaquent Aulas par une banderole musclée

Dans : OL, Ligue 1.

Si les supporters du virage Nord ont juré d’encourager sans cesse leur équipe jusqu’au derby malgré des résultats mitigés, le message n’est pas le même de l’autre côté. Plusieurs messages de contestations sont apparus ce vendredi soir à l’occasion de la réception de Monaco, et notamment dans le virage Sud. « Médiocrité récurrente, autosatisfaction permanente, c’est devenu ça l’OL ? », ont ainsi affiché les supporters sur une très grande banderole, que des stadiers ont tenté, au départ sans succès, d’enlever. Un message sans aucun doute possible destiné à Jean-Michel Aulas, qui aime souvent sortir des chiffres flatteurs pour son club, et devrait plus souvent ôter ses oeilères selon les supporters rhodaniens.