OL : Les secrets de la méthode Sylvinho dévoilés

Dans : OL, Ligue 1.

Le moins que l'on puisse dire c’est que Sylvinho a parfaitement réussi ses grands débuts à la tête de l’Olympique Lyonnais.

Rien n’était gagné pourtant, après une triste préparation estivale. Mais suite à deux journées de Ligue 1, le club rhodanien est bien installé dans le fauteuil de leader du championnat. Vainqueur à Monaco (3-0) puis face à Angers au Groupama Stadium (6-0), l’OL semble bien parti pour concurrencer le PSG sur la saison entière. Alors quel a été le déclic de l’été ? Léo Dubois donne la recette de cette nouvelle réussite des Gones.

« Dans le groupe, on reste les pieds sur terre. Notre coach a l'expérience du très haut-niveau, on n'a fait que deux matchs. Au quotidien, on n'a pas changé grand-chose. On fait beaucoup de vidéos, beaucoup de rigueur à travers ces vidéos. Entre nous les joueurs, on a eu une discussion qui a été très importante, tout le monde a eu l'opportunité de s'exprimer. Le brassard ? Je suis très content pour Denayer. Il est exemplaire sur et en dehors du terrain. Ce n'était pas du tout une compétition entre nous. On a notre capitaine et on essaie de l'aider au quotidien », a détaillé, sur RTL, le latéral droit français, qui souhaite donc que la dynamique se poursuive à Montpellier mardi prochain.