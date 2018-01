OL : Les points perdus face à Angers ? L'étonnante réponse de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi à 24 heures du déplacement à Guingamp, Bruno Genesio est revenu sur la prestation moyenne de ses troupes contre Angers ce week-end. Mais le coach de l’OL refuse de parler d’une « opération rachat ». Et pour cause, il ne faut pas « accabler » les joueurs pour si peu selon le coach de l’OL.

« Il ne faut pas exagérer non plus. Je ne vais pas accabler mes joueurs car ils ont fait une mi-temps moyenne. Ce qui est important, c'est d'avoir l'objectif de fin de saison en tête, de se donner les moyens de l'atteindre et de penser au jeu. Le classement est tellement serré que si on y attache trop d'importance, on peut être inhibés, jouer avec plus de tension et ce n'est jamais très bon » a confié Bruno Genesio, qui pourra compter sur Mariano Diaz, absent face à Angers, pour le déplacement à Guingamp. Ce ne sera pas de trop pour renouer avec la victoire face aux hommes d’Antoine Kombouare, en confiance après leur succès à Strasbourg.