OL : Les notes des Lyonnais, une vraie boucherie

Dans : OL.

Cela commence à devenir une mauvaise habitude, mais l’Olympique Lyonnais est passé à côté d’un match important sous Rudi Garcia.

En déplacement à Saint-Pétersbourg, l’OL s’est incliné 2-0 face au Zénith, dans une rencontre où les Russes n’ont pas semblé intouchables. Mais les Lyonnais n’ont pas réussi à se mettre au niveau demandé par la Ligue des Champions, et ils se retrouvent donc dans une situation très délicate avant la réception de Leipzig en décembre. La faute à une défense en perdition notamment, où le géant Dzyuba a fait pratiquement ce qu’il voulait du duo Andersen-Marcelo.

Le Danois se fait découper en rondelles au lendemain du match, récoltant même la note de 2 sur 10 dans L’Equipe, le quotidien sportif notant que l’ancien de la Sampdoria ayant concédé des occasions et des corners largement évitables, en raison de sa trop faible pointe de vitesse. Même sanction ou presque pour Marcelo, son compère de la défense récoltant un 3 sur 10 dans L’Equipe comme dans Le Progrès, le quotidien régional pointant sa responsabilité dans la plupart des actions concédées par l’OL, y compris le premier but où il perd son duel sur corner. De quoi interpeller à l’heure où Jason Denayer, le défenseur le plus sûr de l’équipe, est monté au milieu de terrain pour compenser les absences, dans un choix osé de Rudi Garcia, et donc pas forcément payant derrière.