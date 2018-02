OL : Les nerfs de Genesio ont craqué dans le vestiaire de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio était évidemment dépité dimanche soir à Lille, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ayant bien compris que le nul concédé par son équipe était une grosse contre-performance dans la course au podium. Face à la presse, le coach de l'OL a fait part de son mécontentement, mais sans trop s'emballer. Cependant, selon Le Progrès, il en serait allé tout autrement dans le vestiaire lyonnais après le match. Le quotidien régional affirme en effet que Bruno Genesio a poussé une énorme gueulante à l'encontre de ses joueurs, et notamment son secteur offensif coupable d'avoir joué en solo en seconde période.

« Sa colère a été aussi spectaculaire que son passage lors de la conférence de presse d’après match a été court. D’après des oreilles qui traînaient par là, la voix de Bruno Genesio a porté très fort dans les vestiaires du stade Pierre-Mauroy. « Vous n’avez pas le droit de faire ça ! On fait la même chose à Monaco, on refait les mêmes erreurs » aurait dit en substance l’entraîneur lyonnais à ses joueurs », écrivent nos confrères qui précise que ce sont les attaquants rhodaniens qui auraient été la cible de la colère de Bruno Genesio. Reste à vite resserrer les boulons car jeudi à Villarreal et dimanche prochain contre l'ASSE au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais jouera gros, très gros même.