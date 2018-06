OL : Les millions vont pleuvoir, ce départ à 50 ME se précise

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Arrivé discrètement sous la forme de prêt il y a un an de cela, Tanguy Ndombele a bluffé tout le monde avec Lyon.

Le milieu de terrain a survolé la Ligue 1 comme il le faisait avec la Ligue 2 un an plus tôt sous le maillot d’Amiens. Des performances qui ont forcément marqué les esprits et provoqué des intérêts venus de l’étranger. Et son transfert qui semblait impensable commence à sérieusement prendre forme. En effet, TF1 annonce que parmi les clubs intéressés, Tottenham est très chaud pour faire une offre que l’OL ne pourra quasiment pas refuser.

En effet, en cas de transfert de Moussa Dembélé, qui a demandé à rejoindre le championnat chinois, et devrait le faire dès cet été, même si l’Inter Milan le suit également, le club londonien mettra le paquet sur Ndombele. C’est une offre à hauteur de 50 ME qui tomberait alors, et Jean-Michel Aulas aurait bien du mal à refuser une telle proposition. Autant dire que du côté lyonnais, on suivra particulièrement les informations sur l’avenir de Moussa Dembélé, le Belge ayant quasiment le destin de Ndombélé entre ses mains.