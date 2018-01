OL : Les millions ou la raison ? Il demande à Geubbels de ne pas se rater !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Willem Geubbels fait trembler l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le jeune attaquant de 16 ans n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel, tandis que le Bayern Munich ou encore Chelsea surveillent sa situation de près. Et bien évidemment, ces poids lourds européens ont des arguments, financiers notamment, pour faire tourner la tête du joueur. C’est d’ailleurs ce que redoute Nicolas Puydebois. Néanmoins, le consultant du site Olympique-et-Lyonnais estime que le joueur va rester à l’Olympique Lyonnais.

« Je pense que ça ferait du bien à l’OL qu’il signe. Ça serait un beau message au centre de formation. Quand on a le talent de Willem Geubbels, on attire la convoitise de tous les grands clubs européens. C’est compliqué de faire un vrai choix dans sa position et dans celle de ses parents. Est-ce qu’on fait un choix plutôt sportif ? Un choix plutôt financier ? Tout cela fait surtout réfléchir ses parents et ses conseillers. Lui veut simplement jouer au foot. Je comprends sa volonté de vouloir signer à l’OL. On a un coach qui fait confiance aux jeunes, on a un club qui a la philosophie de faire jouer les jeunes issus du centre de formation… Mais forcément, Chelsea, Manchester ou autres ça fait briller les yeux. Je comprends aujourd’hui que ce soit compliqué pour eux » a lâché l’ancien gardien de but rhodanien, qui reste confiant concernant la signature du joueur à l’OL, malgré l’intérêt de certains cadors et la temporisation très nette du clan Geubbels ces dernières heures…